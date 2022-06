Zorg nog gespaard van corona-uitbraak, maar organisaties bereiden zich voor

Hoewel het aantal coronabesmettingen bij de verzorgingstehuizen in onze provincie meevalt, houden sommige organisaties hun hart vast. De druk op de zorg is nog steeds hoog en vakantiekrachten, die kunnen bijspringen, zijn nauwelijks te krijgen.

Op dit moment zijn er weinig besmettingen in woonzorgcentra in de provincie. Zo merken ze bij Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) dat een aantal medewerkers besmet is geraakt, maar nog geen positieve gevallen bij cliënten geconstateerd zijn. Ze houden het nauw in de gaten. "Ik hoop echt niet dat we deze vakantie meer besmettingen krijgen", meent Roeli Mossel, bestuurder van de zorgorganisatie.

Protocollen liggen klaar

De grote zorgorganisaties in de provincie zijn nog niet genoodzaakt om een aantal coronamaatregelen weer in te voeren. Zo zegt Icare alle ontwikkelingen goed in de gaten te houden en te anticiperen als dat nodig is. Daarbij kijkt de zorgorganisatie ook naar de afgelopen jaren.

"De afgelopen twee jaren in de pandemie hebben we veel ervaring opgedaan in het meebewegen met het virus. We kunnen snel op- en afschalen en alle protocollen en draaiboeken liggen klaar voor wanneer het nodig is", legt een woordvoerder uit. "We houden nauwe verbinding met collega's in de regio om elkaar te ondersteunen, zowel in de samenwerking met de ziekenhuizen als tussen de verpleeghuizen en in de wijkverpleging."