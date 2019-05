Nieuwe trend uit Japan: bokashi

‘Wees niet te netjes, laat het blad alsjeblieft liggen’

"Bokashi betekent eigenlijk gefermenteerd gewas. In ons geval is dat gefermenteerd maaisel uit het natuurgebied hierachter, De Onlanden", legt Tepper uit. Hij wil geen kunstmest gebruiken en hoopt met bokashi meer wormen te krijgen en daarmee een gezondere bodem."Fermentatie kennen we van zuurkool. Kool is moeilijk verteerbaar, maar als we het fermenteren wordt het smaakvol en kunnen we het veel beter verwerken. Dat is met het ruige maaisel niet anders. Als we dat zo over het land gooien, dan ligt er een bult gras met voedingswaarde nul. Door het te fermenteren wordt het waardevol mestmateriaal."Bij het vormen van compost is zuurstof van essentieel belang. Fermentatie gebeurt juist in de afwezigheid van zuurstof. Micro-organismen zoals schimmels, bacteriën en gisten breken een product af en zorgen ervoor dat allerlei eigenschappen zoals de smaak, het uiterlijk en de verteerbaarheid veranderen.Bokashi wordt vaak genoemd maar weinig toegepast volgens Tepper. "Wij zijn de gek die zegt: 'Laten we het eens proberen'. Zien doet geloven en als het bij ons werkt, hopen we collega-boeren te mobiliseren en te motiveren om het bodemleven te verbeteren. Want in de bodem gebeurt het."