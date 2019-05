Erikah Karst zit nagelbijtend voor de tv: Duncan heeft de gunfactor

De geboren Hoogeveense zangeres Erikah Karst kijkt er al dagen naar uit: de halve finale van het Eurovisiesongfestival. Vanavond weten we of Duncan Laurence met zijn Arcade in de finale staat."Ik ben al weken gespannen. Sinds zondag loopt de spanning wel heel hoog op. Ik ben altijd al knettergek geweest van het Songfestival. Vorig jaar wat minder, want ik stond niet achter Waylon. Ik vond het echt verschrikkelijk."Hoe anders is dat dit jaar. Karst is lyrisch over de Nederlandse inzending. Net als de bookmakers trouwens, die voorspellen dat Nederland er met de winst vandoor gaat. Volgens hen heeft Duncan inmiddels een winkans van maar liefst 37 procent."Vanaf het moment dat ik dit liedje hoorde, vond ik het bijzonder. Ik las op Youtube ook reacties van mensen die moesten huilen toen ze het liedje hoorden. En toen dacht ik: oei, dit kan 'm weleens worden."Sindsdien bestaat Erikahs leven voor een groot gedeelte uit het volgen van alle reacties op de Nederlandse songfestivalinzending. "Als ik tijd heb, kijk ik reacties op Youtube, Twitter, Facebook en Instagram. Ik kom bijna aan niets anders meer toe. Het is wel heel erg spannend. Mijn zoontje van twaalf heeft het virus ook. Die zei maandag:Erikah volgt het liedjesfestijn al jaren. Het is haar dan ook met de paplepel ingegoten."Met name mijn moeder en ik waren gek van het Songfestival. Wij gingen er als gezin echt voor zitten. En dan schreven we op een stukje papier welke landen we goed vonden. We gaven ze punten. Wie dan alles het best had voorspeld, die won. Het was echt een ding bij ons. Mijn vader drukte altijd best wel zijn stempel qua televisie. Maar het Songfestival, daar mocht echt niemand aan komen."De jaren erna belde Erikahs moeder, Jannie, steevast met haar dochter, om even te informeren wat ze ervan vond.Zelf heeft Erikah vroeger ook wel de droom gehad om mee te doen aan het Eurovisiesongfestival. "Ik denk dat het een enorm circus is. Of ik nu nog mee zou willen doen? Ik weet het niet. Het is nog steeds wel een soort droom om er te kunnen staan. Maar het lijkt me ook al heel leuk om er gewoon eens naartoe te gaan. Als het volgend jaar in Nederland is, ben ik erbij in de zaal."En de kans lijkt groot dat het festival volgend jaar in Nederland wordt gehouden. Het winnende land mag het jaar erop namelijk het evenement organiseren. Erikah is ervan overtuigd dat Duncan Laurence de winnaar wordt."Ik durf voor het eerst te zeggen dat we gaan winnen. Nog nooit ben ik zo stellig geweest. Het heeft alles: het is een goed liedje en Duncan kan het verschrikkelijk goed brengen. Ik heb hem nog niet op een valse noot kunnen betrappen. Daarnaast is er nog iets heel belangrijks: Duncan heeft de gunfactor, men vindt hem heel erg leuk."Vanavond zit Erikah met haar zoontje en een vriendin voor de buis. "Het wordt wel heel spannend. De eerste halve finale was dramatisch, vond ik. Ik kan amper landen noemen waarvan ik vond dat ze naar de finale moesten gaan. Vanavond is het spannend om te zien welke landen er nog gaan bijkomen in de finale."Erikah denkt dat onder meer Italië, Azerbeidzjan en Zweden een goede kans maken. En Nederland natuurlijk. "We gaan met 'flying colors' naar de finale."Duncan zelf is nog voorzichtig. "Ik ga er nog niet van uit dat ik win, nee. Het is geen gelopen race, anders hadden we vanavond niet hoeven optreden", liet hij vanmiddag weten vanuit Tel Aviv.