Ophef in Asser wijk Kloosterveen na verwijderen hekken voetbalkooi

Ook een andere omwonende maakt zich zorgen. "Onze kinderen hoorden op school over het verdwijnen van de hekken. Nu blijkt dat ook de voetbaldoelen zijn weggehaald, lijkt het er op dat het een permanente oplossing is", vertelt Jeroen Kuper, inwoner van de Asser wijk. Volgens hem spelen er dagelijks veel kinderen op het veld. "Zeker in deze tijd van het jaar is het daarom fijn als er snel iets voor in de plaats komt", aldus Kuper.