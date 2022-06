Tegenvaller: vervuilde grond kost Hoogeveen een ton

In 2018 werd een bodemonderzoek gedaan op de plek waar de rotonde is gekomen. Op basis van de toen geldende regels kon de grond probleemloos ergens anders worden gebruikt. In juli 2019 veranderde de Rijksoverheid de regels voor PFAS-houdende grond. De grond die bij het project in Hoogeveen vrijkwam, bevatte deze chemische stoffen en moest opnieuw worden gekeurd. De grond werd via de nieuwe normen als 'niet toepasbaar' aangeduid en is daardoor niet meer te gebruiken. De gemeente Hoogeveen is de hoop verloren dat de PFAS-normen nog worden aangepast, waardoor de grond dus nutteloos blijft.