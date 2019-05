Zoektocht naar foto's voor oorlogsgraven in Schoonebeek dreigt te mislukken

"We staan hier bij het graf van Jack Stanley Biffen, waar de fotozoektocht op een dood spoor lijkt te komen", zegt Rob Wethly van Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe. "Er is van alles mis met zijn verhaal. Jack zijn portretfoto zit niet meer in zijn militair dossier dat ik heb.""Ook heeft hij diverse opleidingen gedaan, maar in dat jaar werd er voor het eerst geen foto gemaakt", vervolgt Wethly. "Uiteindelijk heb ik nabestaanden weten te traceren. Twee achternichten. Toen kwam ik erachter dat hij enig kind was, zijn ouders zijn vroeg overleden en het huis is afgebrand. De inboedel is verloren gegaan. Er zijn wel foto's, maar of Jack daar op staat... Misschien heb ik hem wel, maar ik weet niet wie het is."Sinds 2015 is Wethly actief op zoek naar de foto's en de verhalen. Samen met andere vrijwilligers en zijn zoon. "Het is geen hobby meer, maar een passie. Er zitten zoveel uren aan werk in, dat kan je niet in tijd uitdrukken. Iedere week heb ik wel contact met nabestaanden."Het is niet alleen de zoektocht naar de foto's, maar ook het verhaal achter de Australische, Engelse en Canadese gesneuvelde soldaten. "Het vinden van de foto's gaat samen met stamboomonderzoek. Vaak levert dat ook informatie voor nabestaanden op."Wethly hoopt zoveel mogelijk nabestaanden volgend jaar naar de dodenherdenking te kunnen krijgen. "Ik moet nog vijf families vinden. Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd."De vrijwilliger vindt het belangrijk om de graven aandacht te blijven geven en onderhoudt ze dan ook. "Zij liggen hier voor de vrijheid die wij vandaag kunnen genieten. Het is een eerbetoon en een stukje respect naar ze toe.""Het gaat om mensen die van ver komen. De familie is hier niet. Ik geef ze de aandacht die zij verdienen en op die manier wordt hun bijdrage aan onze vrede niet vergeten", eindigt Wethly.