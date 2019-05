Slachtoffer vechtpartij Jaffa: Ik steek hand in eigen boezem

Filmpjes van het geweld circuleerden de weken erna op internet en de gemeente bepaalde dat de grillroom een maand lang om tien uur ’s avonds dicht moest.Drie mannen van 19, 23 en 25 jaar uit Emmen verschenen vandaag voor de rechter in Assen voor openlijk geweld tegen de drie anderen en het vernielen van de zaak. De mannen zaten na het stappen met vrienden te eten in de grillroom. Hetzelfde gold voor de latere slachtoffers. Eén van hen bekende bij de politie dat hij de aanstichter was van het geweld.Hij stoorde zich eraan dat de 19-jarige man meerdere keren het woord kanker in de mond nam. Toen hij daar wat van zei, ontstond een woordenwisseling tussen de groepen. Daarbij werden volgens de verdachten discriminerende opmerkingen gemaakt door de man en zijn vrienden. Daarna gooide de geïrriteerde man een vork tegen het achterhoofd van de 19-jarige Emmenaar, waarna hij slaags raakte met de man. Daarna begonnen ook hun vrienden te vechten.Op beelden die in de rechtszaal werden getoond, was te zien dat vooral de 25-jarige verdachte, die kickbokser is, keihard insloeg op één van de slachtoffers. De slachtoffers sloegen ook terug. “Ik steek wel de hand in eigen boezem, want ik heb dit veroorzaakt”, verklaarde die man die de vork had gegooid, later bij de politie. Hij had naar eigen zeggen flink gedronken die avond en liet zich opfokken.Er werd met borden, bestek en stoelen gegooid en er sneuvelde een lamp. Na een tijdje zat een van de slachtoffers onder het bloed. Hij moest met een slagaderlijke bloeding naar het ziekenhuis.Twee van de drie slachtoffers willen een schadevergoeding en ook de eigenaar van de grillroom kwam met een schadeclaim naar de rechtbank. Hoeveel geld ze eisen blijkt tijdens de volgende zitting. Dan komt het Openbaar Ministerie ook met zijn strafeisen in de zaak. Vandaag werd de zaak niet afgemaakt, omdat twee advocaten na twee uur weg moesten vanwege andere zittingen.De oudste Emmenaar wordt ook nog verdacht van een poging tot zware mishandeling op straat bij de grillroom. Dat gebeurde ook in januari vorig jaar. Hij sloeg en schopte toen een man op straat in elkaar. Volgens de verdachte ging het om een afgesproken gevecht. “We zouden vechten totdat één van ons knock-out ging”, vertelde hij. Het slachtoffer deed aangifte.Wanneer de rechtszaak verder gaat, is nog niet bekend.