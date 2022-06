Onderzoek dodelijk ongeval door spookrijder neemt weken in beslag

Het ongeval bij Hooghalen gebeurde rond 00.40 uur in de nacht. De politie kreeg meldingen van een spookrijder die vanaf Haren in zuidelijke richting over de A28 reed. Bij Assen leek de auto te stoppen, maar toen agenten de wagen benaderden ging de bestuurder er plots weer vandoor, opnieuw tegen het verkeer in. Hierop ontstond een achtervolging. De spookrijder botste bij Hooghalen frontaal op de wagen van een bestuurster uit Leek. Deze 35-jarige vrouw overleefde het ongeval niet en ook de spookrijder, een 30 jarige Assenaar, kwam om het leven.