Honderden trekkers uit Drenthe naar Stroe, politie handhaaft waar nodig

Zo'n vijf- tot zevenhonderd trekkers vertrekken morgenochtend vanuit Drenthe om deel te nemen aan het landelijke boerenprotest in het Gelderse Stroe. Dat verwacht Arnold Snijder van actiegroep Rogat, die het vertrek van de Drentse boeren vanaf de verzamelplaats in Rogat coördineert.

De boeren vertrekken vanaf het wegrestaurant De Raket, en rijden over binnenwegen naar Stroe, zo kondigt Snijder aan. "We verwachten een lange stoet. Komen er nog meer trekkers bij, dan overwegen we nog om het op te splitsen in twee groepen. Anders krijg je in een keer veel verkeersinfarcten."

Morgenochtend wordt nog overlegd tussen de actievoerders en de politie. Dan kan er nog wat veranderen aan de plannen, meldt Snijder. "Zij bekijken om hoeveel trekkers en vrachtwagens het gaat. Dan kan bijvoorbeeld de route die we nemen nog veranderen."

Politie gaat handhaven, als dat nodig is én kan

De politie laat weten dat de stoet met trekkers niet onder politiebegeleiding naar Stroe gaat. Verder is er goed contact met de boeren, maar wordt er wel opgetreden als dat nodig is, meldt een woordvoerder. "De boeren weten wat is toegestaan. Een blokkade, of rijden op de snel- of autoweg met een trekker, zijn overtredingen waar gevolgen bij horen. Al is handhaving wel afhankelijk van de situatie."

Mocht door handhaving de veiligheid in het geding komen, dan kan het politieoptreden dus worden aangepast. In eerste instantie wordt een beroep gedaan op de boeren zelf. "We vragen hen om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Dat is dus wegblijven van acties die de veiligheid in het geding brengen of de openbare orde verstoren", aldus een politiewoordvoerder.

Grote opkomst verwacht

De boeren verwachten dat de actie nog groter kan worden dan die van 1 oktober in 2019, toen boeren massaal naar Den Haag trokken. "De locatie in Stroe is beter bereikbaar. De Randstad is een groot mierennest, terwijl de locatie van morgen beter bereikbaar is. Bovendien is iedereen nog meer overtuigd van de noodzaak om te protesteren", stelt Snijder. Ook Jos Ubels van Farmers Defense Force (FDF) en Dirk Bruins (LTO) melden dat de actie groter uit kan pakken dan die van drie jaar geleden. "Er is nu zoveel betrokkenheid. Destijds waren de plannen als zorgelijk, maar het is nu nog absurder. Het kan en mag niet zo doorgaan", stelt Bruins.