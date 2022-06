Drie Emmenaren aangehouden bij drugsinval in Emmen

Zwaarbewapende agenten hebben vanmorgen een inval gedaan bij een bedrijf aan de Phileas Foggstraat in Emmen. Daarbij zijn drie Emmenaren van 36, 32 en 28 jaar aangehouden. Twee van hen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de handel in hennep en het deelenemen aan een criminele organisatie. De derde man wordt verdacht van de handel in harddrugs.

De politie onderzocht meerdere panden en woningen in Emmen, waarbij een grote hoeveelheid harddrugs is gevonden. De verdachten kwamen in het vizier na een eerder drugsonderzoek in Duitsland. Daarbij werden in februari vier mensen aangehouden. De Emmenaren van 32 en 28 jaar stonden met deze vier verdachten in contact.