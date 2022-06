Zwaarbewapende agenten doen inval bij bedrijf in Emmen

Zwaarbewapende agenten hebben vanmorgen een inval gedaan bij een bedrijf aan de Phileas Foggstraat in Emmen. Waarom de politie daar binnengevallen is, is niet bekend.

De eigenaren van een aangrenzend bedrijf keken verbaasd op toen er opeens zwaar bewapende agenten bij de buren stonden. "We mochten plots aan één kant ons eigen pand niet meer in", zegt een medewerkster van het bedrijf. "We waren benieuwd wat er gebeurde en gingen even kijken, maar we werden gelijk gesommeerd om binnen te blijven. Ik heb geen idee wat er aan de hand was."