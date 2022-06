Ook Coevorden tegen stikstofplannen: 'We staan naast de boeren'

Een verontruste gemeenteraad én college van Coevorden keren zich, uitgezonderd de partij Progressief Akkoord Coevorden, tegen het kabinet als het gaat om de stikstofplannen.

Het CDA diende daartoe een motie in, samen met BBC2014, VVD en PPC. De partijen roepen de gemeente Coevorden op om binnen twee weken bij de minister en de provincie Drenthe aan te dringen op een herziening van de natuurbeschermingswet en een gebiedsgerichte aanpak.

Vijf Drentse gemeenten spraken zich al uit

Eerder keerden vijf Drentse gemeenten (Midden-Drenthe, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, De Wolden en Westerveld zich al tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zij zijn aangesloten bij P10, een organisatie die de belangen van dertig plattelandsgemeenten in Nederland behartigt.

'Kloof tussen Tweede Kamer en echte mensenwereld'

"We richten ons tot wethouder Jeroen Huizing, maar als dit stikstofbeleid werkelijkheid wordt, zal het vele portefeuilles raken", begint raadslid én boer Eddy Heeling van het CDA. "Het is niet voor te stellen als twee van de drie landbouwbedrijven zouden stoppen. Niet alleen boerenbedrijven, maar ook dierenartsen, leveranciers, noem maar op. De kaalslag zal enorm zijn en dat dringt niet door in Den Haag. Er is een enorme kloof tussen de Tweede Kamer en de echte mensenwereld."

"Met zulke plannen kan de agrarische sector niks", vervolgt hij vurig. "De overheid moet er zijn om mensen te dienen en beschermen, niet om ze in zo'n uitzichtloze situatie te dwingen. De boer die nu voor u staat is geen wappie of populist."

Heeling: "Wij willen onderdeel zijn van de oplossing, maar dan moet die kans ons wel gegeven worden. Op Vlieland moet 95 procent stikstof gereduceerd worden, terwijl daar helemaal geen vee is. Dat geeft aan hoe het Rijk tot zo'n kaart komt."

'Dit dossier beheerst je leven'

Een paar zetels verderop zit nog een boer: Bert Albring van de VVD. Ook hij doet hoorbaar emotioneel zijn verhaal aan de zaal: "Boosheid, ongerustheid, verdriet, onzekerheid, vooral dat laatste komt boven. Dit dossier beheerst momenteel je leven. Het is niet alleen ons bedrijf, het is ons privé, het is ons alles", vertelt Albring, met een trillende stem.

"De agrarische sector werkt heel hard aan biodiversiteit, maar ook aan dierenwelzijn en noem het hele riedeltje maar op. Deze twee of drie procent van de bevolking zorgt dat de overige 97 of 98 procent zich geen zorgen hoeft te maken of er vanavond eten op tafel komt."

Verontrust over de aarde

Oppositiepartij Progressief Akkoord Coevorden (PAC) is net zo verontrust als de twee boeren, maar dan over de toekomst van de aarde: "We staan aan de vooravond van een ecologische ramp, die al het leven op aarde bedreigt, niet alleen dat van de agrariërs in de buitengebieden", zegt PAC-raadslid Paulien Blaauwgeers.

"PAC wil niet dat de beperking van stikstofneerslag nog langer vertraagd wordt door overlegrondes en bespreeksessies. Boeren verdienen ons respect en waardering en ze verdienen ook dat ze niet nog langer aan het lijntje worden gehouden in een poging het onvermijdelijke tegen te houden", beargumenteerd ze haar standpunt. "De pleister moet er nu in één keer af."

"PAC heeft veel begrip voor alle zorgen die leven in de agrarische sector. Het college dient deze zorgen inderdaad te onderkennen. De passende reactie die het college daarop dient te geven zal wat PAC betreft in de sfeer moeten liggen van het ondersteunen van de inwoners die grote financiële en emotionele lasten moeten dragen als gevolg van dertig jaar wanbeleid van onze landelijke overheid. Het PAC stemt tegen deze motie."

Wethouder staat naast de boeren

Wethouder Jeroen Huizing (CDA) deelt de zorgen van de boeren: "Met de brief van het kabinet is een nieuw dieptepunt bereikt in de zorgen en onrust bij niet alleen boerengezinnen, maar overal in onze gemeente. Het gaat om de leefbaarheid van ons platteland. Ik ken de heren Heeling en Albring al wat langer als nuchtere heren, maar merk hier ook wat het met boeren doet."

"Het is absoluut niet de manier zoals je met elkaar om zou willen gaan. De tegenstelling tussen landbouw en natuur is er niet. We weten dat er wat moet gebeuren met stikstofreductie. Het gaat er niet om of we meer biodiversiteit of meer natuur willen. Dat willen we. Het gaat erom dat we dat samen met de agrarische sector doen. Boeren kunnen een rol spelen in natuurontwikkeling."