Bouw Verveendershof Zwartemeer gaat van start, maar Dorpsraad hoopt stiekem op meer

In 2016 plofte het plan voor de Verveendershof bij het gemeentehuis van Emmen op de deurmat en ruim zes jaar later is het dan zover: de bouw van het woonhofje in Zwartemeer kan beginnen. De Dorpsraad Zwartemeer is er blij mee, maar als het aan bestuurslid Lies Hemme ligt, blijft het hier niet bij. "Dit is Verveendershof klein, ik wil hem ook nog graag groot."

Het plan voor Verveendershof was van meet af aan bijzonder te noemen. Niet de gemeente of betrokken woningbouwcorporatie Lefier waren de kartrekkers van het plan, maar het dorp nam zelf het bouwinitiatief voor destijds 28 seniorenwoningen. Het traject heeft vervolgens een lange weg afgelegd. Uiteindelijk werd het plan aangescherpt tot acht sociale huurwoningen, allen nul-op-de-meter. Op het beoogde terrein verrezen al eerder drie tweekappers.

Kleine huishoudens

Hemme ziet het liefst dat de Verveendershof een vervolg krijgt. "Zwartemeer groeit en bloeit en de vraag naar woningen hier is groot. Er is momenteel een wachtlijst van 55 tot 60 personen. We zijn hier blij mee, maar er is meer nodig."

De Verveendershof, die uit twee rijen van elk vier huizen bestaat, wordt naar verwachting in het voorjaar van volgend jaar opgeleverd. De doelgroep bestaat naast senioren ook uit kleine huishoudens. Lefier is verantwoordelijk voor de bouw en de aanleg van een gemeenschappelijke tuin die door de bewoners zelf moet worden onderhouden. De Dorpsraad legt zelf de benodigde parkeerplekken aan.

Verduurzamen 300 woningen