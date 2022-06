Pauperparadijs wordt verfilmd: 'We hebben prachtig verhaal in handen'

Stichting Het Pauperparadijs is van plan een film te maken over het verhaal dat net als in het theaterspektakel centraal staat. De stichting heeft de rechten voor verfilming in handen en gaat een scenario ontwikkelen.

Het pauperparadijs is gebaseerd op het gelijknamige boek van Suzanna Jansen. Zij tekende het intrigerende verhaal op van haar voorouders, die net als tienduizenden weeskinderen en paupers in de negentiende eeuw naar Drenthe afreisden om daar een heropvoeding te krijgen. Wat begon als een idealistisch experiment om de armoede uit te roeien, liep uit op een onmenselijk drama.

Volgens schrijver en regisseur Tom de Ket heeft de stichting met Het Pauperparadijs een prachtig verhaal in handen. "Een belangwekkende geschiedenis", zegt hij. "Deze historie is nog altijd actueel, daarom willen we het verhaal ook nog op een andere manier vertellen." De stichting krijgt subsidie van de provincie om onder meer een productieplan te maken.

Meer interesse

De betrokkenen zien dat de interesse in het verhaal groot is nu de Koloniën van Weldadigheid zijn benoemd tot Unesco Werelderfgoed. De Ket: "Daarom willen we een film maken van deze geschiedenis, waarin we anders dan in het theaterstuk ook de context kunnen schetsen van de zeven Koloniën van Weldadigheid, zoals Johannes van den Bosch dat oorspronkelijk had bedacht."