Truus en Willem al sinds vrijdag op de camping: 'Anders gaat iemand anders op je plek staan'

Stilte voor de storm, zo noemt campingbeheerder Fokko Hommes de rust op TT-camping Oostra in Assen. Truus en Willem uit Heerhugowaard begroeten alle nieuwe bezoekers, want zij staan er al sinds vorige week vrijdag.

Hommes heeft plaats voor 2000 bezoekers. Nu zijn veel caravans nog leeg. De boer oogt relaxt: "Ik ben drukte gewend. We hebben 130 melkkoeien."

Alle nieuwe bezoekers van camping Oostra worden door Truus en Willem goed in de gaten gehouden. "Wij komen altijd een week eerder, op de vrijdag", zegt Truus. Het duo is uit Heerhugowaard overgekomen. Willem: "Dit sfeertje wil ik niet missen."

Opstartproblemen bij Hommes

"We moeten er vroeg zijn. Anders gaat iemand anders op je plek staan", gaat Truus verder. Ook buurman Arie is nog voor afgelopen weekend uit Noord-Holland overgekomen: "Feest, een biertje drinken, eten. Dat doen we allemaal met elkaar."

Voor het eerst in drie jaar tijd heeft Hommes zijn land weer beschikbaar gesteld voor de TT. "Wel een dingetje, want alles is een aantal jaar niet meer gebruikt. Stortbakken van wc's en dat soort spul. We hadden wel wat opstartproblemen."

Volgend jaar twee weken

Geen opstartproblemen bij Truus, Willem, Arie en zijn papegaai die overigens veel beter naar Truus luistert dan Arie. Zij zullen dit weekend bij afwezigheid van Valentino Rossi voor titelhouder Fabio Quartararo juichen. "Over Marquez wil ik niet praten", is Truus stellig. Partner Willem koopt voor iedereen in hetzelfde blokje van de TT-camping kaarten voor de race. Wilem: "We komen al zestig jaar."