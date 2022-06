'Kwaliteit van leerlingenvervoer in Coevorden moet omhoog'

Kwetsbare kinderen zijn soms langdurig in een busje onderweg naar school en zitten daarna moe en overprikkeld in de klas. In maart bleek al uit de landelijke enquête van belangenorganisatie Ouders & Onderwijs onder ruim 500 ouders dat dit voorkwam en in Coevorden is nu een soortgelijk onderzoek gehouden door de PvdA. De conclusies waren hetzelfde.

De Coevorder PvdA-fractie liet 26 ouders uit de gemeente ondervragen en voerde gesprekken met taxichauffeurs. Daaruit bleek dat de kwaliteit van het leerlingenvervoer in Coevorden tekortschiet. Daarom diende de PvdA vanavond een motie in om de kwaliteit van het leerlingenvervoer te verbeteren op basis van de bevindingen uit het onderzoek.

"In onze gemeente is er geen speciaal onderwijs, dus ouders in Coevorden hebben geen keuze en moeten gebruikmaken van leerlingenvervoer," vertelt PvdA-fractievoorzitter Michel Blanken. "Daarom moeten we ervoor zorgen dat de kwaliteit van het vervoer verbetert."

Langer dan anderhalf uur onderweg

Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat de kinderen te lang moeten reizen van huis naar school. Bijna een kwart van de ondervraagde ouders geeft aan dat hun kind(eren) langer dan anderhalf uur onderweg is naar school, terwijl er een maximale reistijd staat van drie kwartier voor kinderen tot twaalf jaar en maximaal een uur voor kinderen tot achttien jaar.

Onveilig

Bijna veertig procent van de ondervraagden vindt het leerlingenvervoer niet veilig of vraagt zich af of het wel veilig genoeg is. Die twijfel zit 'm volgens de ouders in de te drukke busjes, waar gemiddeld vijf kinderen in zitten, die bovendien variëren in leeftijd. Daardoor zijn er grote verschillen in de ontwikkelingsfase van de kinderen en is er sprake van verschillende beperkingen in de groep kinderen die tegelijk vervoerd wordt.

Volgens de ondervraagde ouders is dit problematisch, omdat de chauffeur hier niet altijd goed op kan inspelen. Dat zou komen omdat de chauffeur slechts beperkte op de hoogte is van de situatie van de kinderen en de aandacht die tegelijkertijd op de weg gehouden moet worden.

Motie aangenomen

Op basis van het onderzoek komt de PvdA met vier aanbevelingen die betrekking hebben op communicatie, aanvragen van ouders, uitvoering en aanbesteding van de contracten. In een motie is het college gevraagd deze aanbevelingen te verwerken in een voorstel voor het verbeteren van het leerlingenvervoer.