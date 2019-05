Laatste hoop vervlogen: Harens Lyceum definitief op slot

De medezeggenschapsraad van de scholengemeenschap heeft positief geadviseerd over het voorgenomen besluit van de directie. Hiermee komt definitief duidelijkheid voor leerlingen en ouders.Volgend schooljaar zullen alle huidige leerlingen nog les krijgen in het schoolgebouw van het voormalige Zernike College. Daarna verhuizen de leerlingen naar de locatie aan de Kerklaan in Haren. Daar zullen de kinderen hetzelfde programma blijven volgen als dat zij nu doen. Ook de klassen blijven hetzelfde. Daarnaast gaan de docenten die lesgeven in Zuidlaren mee naar Haren en zullen daar de Zuidlaarder leerlingen les blijven geven.Steeds minder leerlingen melden zich de laatste jaren aan op het het Harens Lyceum in Zuidlaren. In het schooljaar 2015-2016 waren dit nog 133 nieuwe leerlingen, tegenover slechts 25 dit jaar. Mede daardoor is het leerlingenaantal de afgelopen jaren fors gedaald.Een petitie van verontruste ouders om de school open te halen, heeft het niet gered. In april werd de petitie binnen enkele dagen ruim vijfhonderd keer ondertekend.