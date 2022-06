TT Journaal #2: Liefhebbers weten TT Museum goed te vinden

Een dag later opende het museum zijn deuren ook voor alle andere mensen. In deze tweede aflevering van het TT Journaal zie je hoe die eerste dagen eruit zagen. Onder anderen burgemeester Marco Out van de gemeente Assen bracht een bezoekje. Ook hoor je reacties van de eerste bezoekers.

Ontdek het allemaal tijdens de tweede uitzending van het TT Journaal. Ben je na dit item over het TT Museum ook zo enthousiast? Het museum is tot en met komende zaterdag dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur in het pand van RTV Drenthe. De entree is gratis.