Half miljoen ligt klaar voor uitbreiding azc-school Emmen

De gemeente Emmen is van plan een half miljoen euro te steken in de uitbreiding van school De Hesselanden op het azc-terrein aan de Wilhelmsweg. Het is de bedoeling dat er drie lokalen worden toegevoegd aan de al zeven bestaande lesruimtes. De bouw staat gepland voor dit jaar.

Volgens schooldirecteur Judith van de Vooren is de toevoeging broodnodig. Begin dit jaar keurde het college op verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de uitbreiding met honderd extra opvangplekken bij het Emmer azc goed.

Het COA kampte al geruime tijd met een tekort aan opvangplekken als gevolg van een hogere instroom van asielzoekers en een moeizame doorstroom van statushouders naar reguliere woonruimte. Het azc in Emmen heeft momenteel 600 bewoners.

Taallessen

"Volgens ons betekent dit dat er ongeveer 20 tot 25 extra kinderen bij komen bovenop de 113 huidige leerlingen", rekent Van de Vooren voor." Naast De Hesselanden zijn er ook kinderen die naar school gaan op basisschool De Brink in de wijk Bargeres.

Binnen deze locatie bevindt zich het Expertise Centrum Anderstaligen (ECA). Hier wordt onderwijs gegeven aan ruim 80 jongeren die korter dan een jaar in Nederland wonen. "Van dat aantal wonen er dertig op het azc-terrein (de rest woont in een door de gemeente aangewezen woning, red.). Deze dertig kinderen worden straks ondergebracht op De Hesselanden.

"De aanstaande uitbreiding van het leerlingenaantal maakt ook meer leslokalen noodzakelijk. Met straks 700 bewoners volstaan we met tien leslokalen", meent de schooldirecteur.

'Oekraïense school'

Naast de ECA en De Hesselanden gaat Van de Vooren ook over de 'Oekraïense school' die tijdelijk is ondergebracht in het leegstaande schoolgebouw van het Esdal College aan de Angelsloërdijk. Hier krijgen kinderen van vluchtelingen tot de zomervakantie les. Tot dusver was het nog niet bekend, waar de leerlingen vervolgens terecht konden.

Thriantaschool

Van de Vooren laat weten dat de Thriantaschool aan de Zuidlaarderbrink als alternatief in beeld is. De leerlingen van deze school gaan na de zomervakantie over naar hun nieuwe locatie nabij het stadion van FC Emmen.