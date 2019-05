Stel uit Assen pleegt voor bijna 150.000 euro uitkeringsfraude

Het stel gaf niet aan de sociale dienst door dat de man naast hun uitkering ook geld verdiende. Hij zette tegen betaling airbrush tattoos (neptatoeages) op markten. Tussen juli 2009 en juli 2017 ontving het stel ten onrechte bijna 150.000 euro van de gemeente.De man bleek sinds juli 2009 met een eigen bedrijf geregistreerd te staan bij de Kamer van Koophandel en erkende ook wel dat hij op markten werkte en daar geld mee verdiende. Hij zei dat hij ervan uit ging dat de gemeente dat wel wist, omdat hij voor 2009 ook op markten had gewerkt en dat wel had gemeld. Zijn contactpersoon bij de sociale dienst dacht juist dat de Assenaar allang niet meer werkte, omdat hij in de zomer van 2006 had aangeven dat hij vanwege zijn gezondheid ging stoppen.De vrouw is ook schuldig, vindt de officier van justitie, omdat ook zij profiteerde van het geld en de gemeente niet inlichtte.De fraude kwam aan het licht toen Werkplein Drentse Aa, de sociale dienst van de gemeente Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo in mei 2017 ontdekte dat de man een nieuwe auto met een waarde van 60.000 euro op naam had gekregen. De sociale dienst stelde een onderzoek in. Daaruit bleek dat hij al acht jaar lang op markten werkte zonder dat hij dat had gemeld bij de gemeente en dat hij dus ook geld verdiende naast zijn uitkering.De man en de vrouw wisten best dat ze dat hadden moeten melden, omdat hen dat meteen duidelijk gemaakt is in 2006, toen ze voor het eerst een uitkering kregen, zei de officier van justitie. De strafeis voor de man is hoger, omdat hij eerder is veroordeeld en volgens de aanklaagster een actievere rol speelde bij de fraude.Uitspraak over twee weken.