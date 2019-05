Oosterhesselen maakt zich op voor muziek in Zuster Mohrpark

Oosterhesselen is zaterdag in muzikale sferen. De stichting Volksvermaken organiseert vanaf 16.00 ‘Folk in ’t Mohr’. Het is een evenement waarbij Ierse muziek centraal staat.

“We steken hiermee best onze nek uit”, zegt Ger Jeuring van Volksvermaken. “Het idee werd geboren tijdens een brainstorm. We wilden graag iets doen in onze nieuwe park in het dorp. Toen kwam dit als idee naar boven.”Volgens Jeuring is het een probeersel. “Maar we hopen dat het een traditie wordt. We denken aan een tweejaarlijks evenement. Dat past ook mooi bij onze andere activiteiten zoals de spooktocht en het dorpsfeest.”Het nieuwe festival is gratis toegankelijk dankzij een subsidie van de gemeente Coevorden. De artiesten die optreden zijn onder andere Hannah Mae, Troubadour Edgar en Opa’s Kunstgebit.