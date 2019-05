Tweederde van kaarten voor voorstelling Ode aan Aleid Rensen verkocht

In totaal is er plek voor 2400 bezoekers, verspreid over drie avonden volgende week in het Rensenpark."Er is voor elke avond nog plek, maar voor de donderdag het minst", zegt Wendy Grobben van de organisatie.Volgende week donderdag, vrijdag en zaterdag vindt de voorstelling, Zoo Mooi!, Ode aan Aleid Rensen plaats in de voormalige dierentuin, het Rensenpark in Emmen en wordt uitgevoerd door muziekvereniging Harmonie Euterpe.De show laat het leven van Aleid Rensen zien als directrice van de oude dierentuin. Aleid vormde samen met haar man Jaap tussen 1970 en 1995 de directie van het dierenpark in het centrum van Emmen. Ze overleed in december 2016.