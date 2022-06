Noord-Nederland wil TopDutch met klein miljoen op pad sturen

TopDutch maakte zich in 2016 sterk om een grote Tesla-fabriek naar het Noorden te halen, maar die missie mislukte. Ook was er ruzie binnen het TopDutch-team, waarna de campagne stil kwam te liggen. Maar nu maakt TopDutch een herstart om de regio goed in de markt te zetten. De Noordelijke Ondernemingsmaatschappij (NOM) gaat ermee aan de slag in opdracht van de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân.