Waarschuwing voor eigenaar grillroom met hennep op zolder

Ook vonden de agenten spullen om de planten te verzorgen en te drogen.De politie ontdekte de kwekerij naar aanleiding van tips van ondernemers in het centrum van Zuidhorn. Die roken al een paar maanden een henneplucht in de straat. De Assenaar bekende dat hij van de wietkwekerij wist, maar zei dat die van de voormalige eigenaar van de grillroom was. Hijzelf had 3.000 euro gekregen voor het beschikbaar stellen van de ruimte.Volgens de rechtbank was de grillroom vooral een dekmantel voor de hennephandel. Omdat de Assenaar niet actief betrokken was bij de kwekerij, kreeg hij alleen een voorwaardelijke straf. Justitie eiste twee weken terug nog twee maanden cel, waarvan één voorwaardelijk, maar van de rechtbank hoeft de Assenaar dus niet de cel in.Opvallend is wel dat de voormalige eigenaar van de horecazaak, een 50-jarige man uit Assen, vorig jaar november door de rechtbank is vrijgesproken. Zijn 55-jarige plaatsgenoot wees hem dan wel aan als de grote man achter de kwekerij, maar hetzelfde deed de 50-jarige man bij hem. Daarom oordeelde de rechtbank in november dat er te weinig bewijs was om de jongste Assenaar te linken aan de wietplantage.De oudste van de twee, die er vandaag dus met een waarschuwing vanaf kwam, moet nog wel de portemonnee trekken. De 3.000 euro, die hij heeft gekregen voor het beschikbaar stellen van de ruimte, moet hij afdragen aan de staat, besliste de rechtbank.