Primeur met eerste Drentse safety-safe in Emmer woonwijk, bewoners 't Haantje zijn jaloers

Geld sparen als je je aan de snelheid houdt. Het klinkt als een droom voor de gemiddelde automobilist, maar in de Emmer wijk Parc Sandur staat de eerste safety-safe van Drenthe er niet voor de lol. Veel automobilisten rijden veel te hard door de wijk en een systeem om geld te sparen moet automobilisten bewust maken van de gevaarlijke situaties die ze veroorzaken.

Snelheidsovertredingen hebben al meerdere malen tot gevaarlijke situaties geleid. Buurtbewoners aan de Toermalijndreef zetten daarom weleens kinderfietsjes of vuilnisbakken langs de stoep om automobilisten duidelijk te maken dat de vaart wel wat geminderd mag worden, maar tot nu toe zonder effect. Daarom heeft wijkverenging Parc Sandur aan de bel getrokken, schrijft ZO!34

Spaarpotje

"We willen graag een oplossing voor het verkeersprobleem in de wijk", legt Henk Sikkenga van de wijkverenging, uit. Na overleg in de buurt en met de gemeente werd de oplossing bedacht: een safety-safe. "Dat is eigenlijk een omgekeerde flitspaal", legt Sikkenga uit. "Als je onder de maximaal toegestane snelheid blijft, registreert de paal dat en komt er geld in de pot." Per auto gaat het om ongeveer acht cent.

"Op het moment dat je langs de paal rijdt, zie je het bedrag oplopen", zegt de buurbewoner, die al jaren meldingen van hardrijders binnenkrijgt. "Vanaf het moment dat je aan komt rijden meet het systeem hoe hard je rijdt en als dat binnen de perken is, wordt het bedrag opgeteld bij het spaarpotje." Op het elektronische bord is een spaarpotje te zien, met daaronder het al gespaarde bedrag. Het geld wordt besteed aan een goed doel dat de wijk zelf mocht uitzoeken. "Het moet wel met verkeer te maken hebben, maar de invulling mag je zelf bepalen."

Het bedrag komt uit de subsidiepot 'idee voor mijn buurt' van de gemeente en het te sparen bedrag mag oplopen tot maximaal vierduizend euro. Dit kan de wijk daarna inzetten voor een looppad langs de golfbaan en de Sandurdreef. "Daar loopt nog geen voetpad, waardoor veel wandelaars over het fietspad lopen." Met het wandelpad moet de wijk ook weer wat veiliger worden.

Jaloezie

Het experiment met de eerste Drentse safety-safe is iets waar ze in 't Haantje lichtelijk jaloers op zijn. Plaatselijk Belang is al een jaar in gesprek met de gemeente over zo'n beloningsmeter, maar krijgt er geen. "Verkeersveiligheid is al jaren een probleem in het dorp", zegt Liliane van Doorne van Plaatselijk Belang. Het kleine dorpje wordt gescheiden door een lange, rechte weg, waarvan het grootste deel 30 kilometerzone is. "Maar er wordt veel harder gereden, ook door buurtbewoners zelf", legt Van Doorne uit.

De safety-safe was volgens Plaatselijk Belang de ideale oplossing, "je ziet direct je beloning en wij denken dat het een perfecte manier is om mensen bewust te maken van hun eigen rijgedrag." Het dorp richtte zelfs een verkeerscommissie op om alle voorstellen die de verkeersveiligheid zouden vergroten te bespreken.

"Maar een oplossing in de vorm van een meetsysteem met een beloning komt er niet", laat woordvoerder Rene Nanninga weten. Toch komt er voor het dorp wel een tijdelijke oplossing. "Er komt een snelheidsmeter te staan waarop te zien is hoe hard je rijdt." Volgens de gemeente zou dat moeten zorgen voor bewustwording bij de automobilisten. Deze snelheidsmeter komt er een maand te staan. "Als je die langer laat staan zijn mensen eraan gewend en negeren ze de meter."

Volgens de verkeerscommissie is er echter meer nodig. "We zijn in gesprek met de gemeente voor een oplossing op de lange termijn. Meerdere bewoners willen aanpassingen aan de weg", legt Van Doorne uit.

'Mooie eerste stap'