'Zuidlaardermarkt en Bloemencorso mogen geen dupe stikstofcrisis worden'

Boeren zouden niet gedwongen mogen worden te stoppen met hun bedrijf, zolang de noodzaak niet kan worden bewezen. Dat vindt de gemeenteraad van Tynaarlo. Zij springt ook in de bres voor evenementen als de Zuidlaardermarkt en Bloemencorso in Eelde.

De raad nam vanavond een motie aan om hun waardering uit te spreken naar boerenbedrijven in de gemeente. De motie - ingediend door CDA, ChristenUnie, Leefbaar Tynaarlo, VVD en Gemeentebelangen - werd met 17 stemmen voor en 6 tegen aangenomen.

Middendorp vindt dat evenementen moeten worden ontzien. In buurgemeente Noordenveld ging eerder dit jaar de theatervoorstelling Het Pauperparadijs niet door vanwege het stikstofprobleem.

In de motie wordt gepleit voor meer 'maatwerk' voor boerengezinnen en -gebieden. Burgemeester Marcel Thijsen, die namens het college van burgemeester en wethouders zijn steun uitsprak voor de boeren, geeft aan dat het tijd wordt dat er mét boeren wordt gesproken in plaats van óver boeren.

Anneke Lubbers (PvdA) kon zich niet vinden in de motie en wilde deze graag nuanceren. "Er wordt gesproken over bijsturen van de plannen, maar er zijn nog geen plannen. Ze zijn alleen naar de provincies gestuurd zodat zij hier gebiedsgerichte plannen van maken."

Lubbers onderstreept dat ook zij meeleeft met de boeren in de gemeente Tynaarlo. "Ik ben ook een boerendochter en wil graag mijn steun betuigen, maar hier worden zaken besproken waar wij geen inspraak in hebben. Dit is een motie voor de bühne."