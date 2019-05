Gedeputeerde Jumelet: Een nieuw stadion voor FC Emmen? Je weet het nooit

De laatste FC Emmen Rood Wit TV van het seizoen

Nieuwbouw is geen optie voor de gemeente. Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen

Ik zou Dick Lukkien een tienjarig contract aanbieden. Eric van Oosterhout

Ronald Lubbers baalt van nee-verkoop

"Een nieuw stadion voor FC Emmen? Je weet het nooit", aldus sportgedeputeerde Henk Jumelet in FC Emmen Rood Wit TV. "We kennen de wensen van FC Emmen en veel andere partijen in deze regio en met elkaar moeten we in gesprek om te kijken wat mogelijk is."Burgemeester Eric van Oosterhout is duidelijk in zijn reactie. "De gemeente zit er heel strak in. Nieuwbouw is geen optie op dit moment."Dat standpunt heeft alles te maken met de financiën. Ideeën zijn er genoeg, maar die ideeën - zeker in het voetbal - gaan vaak gepaard met geld. En ideeën zijn er genoeg, maar geld is er niet zoveel."Van Oosterhout kijkt meer naar de potentie van het huidige stadion. Een kleine uitbreiding van het stadion ljikt me wel mogelijk, waardoor er wat meer bedrijfsmogelijkheden en dus inkomsten kunnen worden gegenereerd."De burgemeester heeft overigens nog een tweede idee en dat heeft te maken met de trainer van FC Emmen. "Ik zou Dick Lukkien een tienjarig contract aanbieden. Als er één iemand is die een geweldige ambassadeur is gebleken voor Emmen, dan is het wel Dick Lukkien. Hij past ook heel erg bij deze club."