Jonge boeren zetten bedrijf 'te koop' als protest tegen stikstofbeleid

Een serieuze knipoog

Ten Kate is eerlijk als zijn 'carrièreswitch' ter sprake komt. "Nee, eigenlijk is de makelaardij niet voor mij weggelegd", lacht hij. In zijn lach is tegelijkertijd teleurstelling te horen. Teleurstelling over de stikstofregels waaraan hij en vele andere agrariërs moeten voldoen. "En we proberen met deze makelaarsborden op een ludieke manier aan te geven hoe wij denken over stikstofbrief die vorige week is gelanceerd. Wij proberen er met een serieuze knipoog wat van te vinden."

En bij een makelaardij hoort een makelaarsbord. Als het aan Ten Kate ligt, ziet hij ze binnenkort overal in Drenthe staan bij boerenbedrijven. "We beschikken er momenteel over vijftig en die gaan we in ieder geval een mooi zichtbaar plekje geven. Denk dan langs drukke snelwegen of in dorpskernen."

Een boerin van DAJK legt de makelaarsactie uit

Protesteren