Wat vind jij: Boeren moeten waardig protesteren om geen goodwill te verliezen

In Stroe protesteren vandaag duizenden boeren tegen de stikstof- en natuurplannen van het kabinet. Ze vinden dat boeren onevenredig hard worden geraakt en noemen de stikstofplannen "onhaalbaar, onuitvoerbaar, onnodig en ongewenst". Vanuit het hele land gaan boeren op hun trekkers naar het dorp in de Gelderse Vallei.

In Zeeland is afgelopen nacht een groep boeren tegengehouden toen ze met trekkers over de A58 reden.Ook in Limburg zijn zeventig trekkers en vrachtwagens de A2 opgereden. En Groningse boeren hebben aangekondigd dat ook zij een stuk over de A28 zullen rijden.