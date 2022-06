'Van der Wal in de sloot' en meer boerenleuzen onderweg naar Stroe

Tegen de duizend boeren hadden zich aangemeld om naar het Gelderse Stroe te gaan. Vanuit Rogat vertrokken er vanochtend rond de 150 tractoren. De Drentse boeren vertrokken ook vanuit andere plaatsen. De verwachting van Arnold Snijder van de actiegroep Rogat is dat er een delegatie van 1500 tot 2000 boeren uit Drenthe in Stroe aanwezig zal zijn. Daarnaast verwacht hij ook nog mensen die sympathiseren met de boeren.

"De inzet is om Den Haag duidelijk te maken dat het platteland Den Haag de rug toekeert. We zitten drie jaar aan tafel en schieten niets op. Wij vrezen dat de innovaties die wij voor ogen hebben niet juridisch kunnen worden geborgd binnen de stikstofwet. En dan is de enige optie uitkopen. De stikstofwet moet aangepast zodat innovaties niet zo onderuit kunnen worden gehaald bij de rechter. Verder willen we dat de neerslag van stikstof wordt gemeten in plaats van de uitstoot", zei Snijder over de inzet van het protest.