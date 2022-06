Trekkers op de snelweg veroorzaken lange file op de A28

Boeren die met hun trekkers onderweg zijn naar het protest in het Gelderse Stroe zorgen voor een lange file op de A28. De stoet heeft Drenthe inmiddels verlaten en rijdt nu in Overijssel. Tussen Staphorst en Epe is nu een file van 38 kilometer.

In de richting Assen-Zwolle stond rond half negen vanochtend tussen knooppunt Hoogeveen en knooppunt Hattemerbroek door langzaam rijdend en stilstaand verkeer een file van in totaal 36 kilometer. Automobilisten moesten rekening houden met een vertraging van ongeveer drie kwartier.

Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan hun reis uit te stellen. Dat geldt zeker voor mensen in het midden van het land. Reden is de drukte op de weg, die is ontstaan doordat op verschillende plekken in het land tractoren op de snelwegen rijden. "We verwachten dat het zeker in het midden van het land nu snel gaat vollopen."