Theaterstuk 'Aan de andere kant' brengt Molukkers en Nederlanders bij elkaar

"Er is veel gebeurd in het verleden, aan beide kanten", vertelt producent Anne van Slageren. "Toen de rechtszaken met betrekking tot De Punt waren, merkte je dat het nog niet voorbij is. En dat er van beide kanten hard wordt gereageerd. Dan zie je dat er nog heel veel pijn is en dat er eigenlijk nog veel onder zit."In het tweede deel gaan we terug naar de jaren zeventig. Het fictieve verhaal van de Molukse familie Melanesy wordt verteld. Het publiek volgt de hoofdrolspelers Sarah en Bennie, die bij de tweede generatie Molukkers in Nederland horen, in hun verdriet, politieke acties en nieuwe vriendschappen.Het is een verhaal uitgebeeld middels dans, muziek en sport en dat allemaal op het voetbalveld van FC Amboina uit Assen. Een plek waar Molukkers en Nederlanders elkaar ontmoeten. Een centraal punt van het theaterstuk."Voetbal is wel een hele mooie metafoor", vertelt de producent. "Daar ontmoetten de Nederlanders en Molukkers elkaar. En dat veld met eigen spelregels was weer een nieuwe start. Elke negentig minuten werd er een nieuwe wedstrijd gespeeld."De mensen die uit de jaren zeventig bij FC Amboina speelden, vertellen de verhalen door aan de huidige generatie. Op basis daarvan komt het theaterstuk tot stand.Zo was Charlie Saptenno al vanaf het eerste moment betrokken bij voetbalclub FC Amboina. Hij maakte mee dat vooral de eerste generatie Molukkers de Nederlandse taal en cultuur niet snapten. "Het verliep niet altijd even goed. Onze supporters waren nogal fanatiek en deden dingen die niet echt door de beugel konden. Doordat ze de taal niet zo goed spraken, vielen de dingen die zij zeiden niet altijd in goede aard. Daardoor startten de ruzies altijd buiten de lijnen, maar gingen ze op het veld door."Voor acteur Joenoes Polnaija is het belangrijk dat dit verhaal verteld wordt. "Het is een zwarte bladzijde uit de geschiedenis. Die jaren zeventig, dat was een grimmige periode met de treinkaping van De Punt. Er waren veel politieke spanningen, maar we moesten toch met elkaar samenleven en daar zaten een aantal vraagstukken bij."Toch is spannend om zo'n verhaal te vertellen, maar het kan de gebeurtenissen wel bespreekbaar maken. "Er wordt nu een verhaal verteld dat van ons is. Beide kanten, Nederlands en Moluks, worden nagespeeld. Het publiek kan dat herkennen en zij kan het er naderhand over hebben."In oktober vorig jaar werd deel één verteld. Dat was een verhaal over de eerste generatie Molukkers in Nederland. Dit deel focust zich meer op de tweede generatie.Het theaterstuk zal in september worden gespeeld. Van 18 tot 21 september bij FC Amboina in Assen en 25 tot 28 september bij Sportpark Bentinckspark in Hoogeveen.