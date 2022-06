Aantal vluchten vanaf Eelde stijgt, maar nog weinig passagiers

Afgelopen jaar steeg het aantal vluchten op Eelde met meer dan een derde. Het aantal passagiers steeg ook, maar met coronajaar 2020 als vergelijking is dat niet verrassend. In 2020 telde het vliegveld 19.000 passagiers. Voor corona was dat nog tegen de 200.000 of meer. Vorig jaar bleef de teller steken op 32.000.

Het aantal vluchten is daarentegen de hele coronaperiode door blijven stijgen. Dat klinkt in coronatijd misschien raar. Maar de verklaring zit hem erin dat Eelde een belangrijke rol vervult in lesvluchten. Het is de grootste lesluchthaven van Nederland, met onder meer de aanwezigheid van de KLM Flight Academy. Maar liefst 72 procent van alle vluchten vanaf Eelde waren lesvluchten. Het aantal chartervluchten, dat zijn vluchten geboekt bij een reisorganisatie, is ook gestegen. Daarentegen is er vorig jaar geen enkele lijnvlucht opgestegen of geland op Eelde.