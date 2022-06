Podcast ValenTTino #3: 'Heel bijzonder als je held ook nog eens een aardige vent is'

Valentino Rossi is een van de grootste coureurs aller tijden. Zo niet de grootste. Tenminste, als je de Rossi-fans moet geloven.

Want dat Rossi een hoop fans heeft, is wel duidelijk. Waar de Italiaan ook komt, overal willen mensen met hem op de foto of even een praatje met hem maken. En op zo'n beetje elk circuit kleuren hele mensenmassa's geel: de kleur van The Doctor.

Ook in Assen is hij ongekend populair. Sinds 2009 organiseren enkele fans ieder jaar een Rossi Tribune. Marijn Wever uit Assen is een van hen. Hij vertelt in deze aflevering over waarom hij fan werd van Rossi. Maar er komen natuurlijk veel meer liefhebbers aan het woord.

ValenTTino

Wat maakte Rossi zo'n succesvolle coureur en waarom lag de baan in Assen hem zo goed? En wat maakte hem zo populair op het Drentse circuit? In de podcast ValenTTino zoekt RTV Drenthe het antwoord op die vragen. In de komende afleveringen komen allerlei mensen aan bod: van oud-coureurs tot commentatoren en van fans tot Rossi's voormalig monteur. In de derde aflevering staan de fans van Valentino Rossi centraal.