Inwoners mogen schieten op ziekenhuisplan Treant

Dat plan is halverwege februari gepresenteerd door een kernteam van ziekenhuisbestuurders, medisch specialisten, huisartsen en zorgverzekeraars.Het houdt in dat de ziekenhuizen in Assen en Emmen de ingewikkelde ingrepen gaan doen. Ook behouden zij de spoedeisende hulp. De ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal doen alleen nog behandelingen op afspraak. Basiszorg blijft in alle ziekenhuizen bestaan."De afgelopen tijd hebben we met gemeenten, politiek en andere partijen gesproken", zegt Treant-woordvoerder Stefan Wesselink. "We willen ook input krijgen van de inwoners."Ook is er gelegenheid om zorgen te uiten en vragen te stellen. Bij iedere bijeenkomst is een huisarts, ziekenhuisarts en ziekenhuisbestuurder aanwezig. Voor iedere bijeenkomst is aanmelden verplicht en er is plek voor maximaal vijftig mensen. De eerste van de zes bijeenkomsten is op maandagavond 27 mei in Hoogeveen.Met name de ziekenhuizen van Treant in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal hebben het moeilijk. Ze draaien met verlies en hebben moeite om voldoende personeel aan te trekken. Daarnaast kan er steeds meer op medische gebied en zijn er ook steeds meer en hogere kwaliteitseisen voor de ziekenhuizen.