Asielzoekers volgende week van Ter Apel naar Amersfoort

Als het aanmeldcentrum in Ter Apel in de komende weken nog steeds geen plek heeft voor asielzoekers worden zij mogelijk overgebracht naar Amersfoort. Vanaf 29 juni, volgende week woensdag, kunnen honderd asielzoekers onderdak krijgen in sporthal Zielhorst.

De veiligheidsregio Utrecht, waar Amersfoort onder valt, is van 29 juni tot 12 juli aan de beurt voor crisisnoodopvang. De regio moet dan 150 plekken beschikbaar hebben om meteen asielzoekers over te kunnen nemen uit Ter Apel.

Met Utrecht zijn ook Drenthe, Noord-Brabant en Haaglanden in die twee weken aangewezen om Ter Apel te ontlasten. Haaglanden vangt asielzoekers op in een hotel in Den Haag en een sporthal in Leidschendam. Momenteel zijn Midden- en West-Brabant (Loon op Zand), Gelderland-Zuid (Culemborg), Gelderland-Midden (Rheden) en Flevoland/Gooi en Vechtstreek (Almere, Hilversum en Laren) ingeroosterd voor de crisisnoodopvang.