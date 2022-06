Oud-buurman Wadudu in Beilen lijkt stap dichter bij schadeclaim

De inmiddels verhuisde oud-buurman van insectenverwerker en madenkwekerij Wadudu in Beilen lijkt een stap dichter bij een schadeprocedure tegen de gemeente Midden-Drenthe. Dat bleek tijdens een zitting bij de de Raad van State.

Ex-buurman Luuk Oosting zei tijdens de rechtszaak in Den Haag tegen rechter en staatsraad Ben Schueler dat hij en zijn vrouw heel veel schade hebben geleden. "Wij zijn noodgedwongen verhuisd, omdat mijn vrouw en ik de stank en andere overlast niet meer aankonden."

De kwekerij heeft nu een nieuwe locatie voor de productie van maden en insecten geopend in Hoogersmilde. Oosting: "Als ik had geweten dat Wadudu dit naar Hoogersmilde zou overbrengen, was ik nooit verhuisd. Door al die ellende die ik vijf jaar lang met het bedrijf heb meegemaakt heb ik mijn huis ver onder de waarde moeten verkopen. Het gaat om heel veel geld."

Buitenspel

Oosting maakte aan de hoogste bestuursrechter duidelijk dat hij het liefst zo snel mogelijk met de gemeente Midden-Drenthe om tafel wil om over een redelijke schadevergoeding te kunnen praten.

Maar de gemeente ziet dat anders. In plaats van overleg stapte Midden-Drenthe vandaag naar de Raad van State om Oosting min of meer juridisch buitenspel te zetten. Volgens de advocaat van Midden-Drenthe heeft Oosting na zijn verhuizing geen enkel procesbelang meer in de slepende kwestie over de vergunning van Wadudu. Want hij zou geen overlast meer hebben.

In april droeg de rechtbank Noord-Nederland de gemeente op nog eens nader onderzoek te doen of Wadudu de afgelopen jaren mogelijk meer insecten en maden heeft geproduceerd dan was toegestaan. Volgens de rechtbank heeft Oosting nog wel degelijk procesbelang, omdat hij een schadezaak wil beginnen. Midden-Drenthe heeft geen zin om nader onderzoek te doen en vroeg om die reden aan de Raad van State de rechtbankuitspraak te schorsen.

Alleen leek staatsraad Schueler daar niet erg voor te porren. Die benadrukte dat het zowel in het belang van Oosting, als van Wadudu is als de gemeente haast maakt met een aanvullend onderzoek. "En als de gemeente vindt dat ze al voldoende onderzoek heeft gedaan, kan zij dat eveneens snel in een nieuw besluit neerleggen."

Geen cent

Midden-Drenthe vindt dat Oosting geen enkele schade heeft geleden en wil geen cent schadevergoeding uitkeren. De advocaat van de gemeente zei dat Oosting in een bedrijfswoning op het bedrijventerrein woonde. En ook al stond zijn huis maar op 27 meter van de insectenkwekerij, hij en zijn vrouw zouden er geen onaanvaardbare last van hebben gehad. Vooral omdat Wadudu in Beilen volgens de advocaat alleen maar onderzoek deed en nooit commercieel zou hebben geproduceerd.

Volgens Oosting is dat een leugen. "Ze liegen alles bij elkaar. Uit een rapport van de RUD (Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, red.) blijkt dat zonneklaar. En ik heb talloze mails van Wadudu met een toezegging dat ze de productie zouden verplaatsen zodra ze genoeg geld hadden verdiend voor het bedrijf dat ze nu in Hoogersmilde hebben geopend."