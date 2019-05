Ziekenhuis Meppel wordt eerste compleet elektrische ziekenhuis van Nederland

Op de achtergrond is de afgelopen jaren hard aan de plannen voor het nieuwe ziekenhuis gewerkt. Het wordt een compact ziekenhuis met korte looplijnen voor patiënten en ouderen. Het ziekenhuis krijgt onder andere brede poliklinische functies, acute zorg op de intensive care en langdurige zorg voor patiënten met een minder complexe aandoening.Mariska De Groot, huidige ziekenhuisdirecteur van het Diaconessen, zegt dat de avond voor haar voelt als een mijlpaal. “Voor de fusie van Isala met het Diaconessenhuis kende het plan voor nieuwbouw een onzeker bestaan, maar nu zijn we toch weer een stap dichterbij.”Dat duurzaamheid een grote rol bij het nieuwe ziekenhuis zou gaan spelen, was al bekend. Maar dat het nieuwbouwziekenhuis in Meppel helemaal elektrisch zou worden en daarmee het eerste elektrische ziekenhuis van Nederland wordt, heeft het bestuur uit bescheidenheid voor zich gehouden. “Ja, dat is nieuw,” legt Rob Dillman, bestuursvoorzitter van Isala, uit. “Wij vinden het zelf eigenlijk heel vanzelfsprekend in deze tijd. We zitten natuurlijk middenin de hele discussie over duurzaamheid en het gebruik van fossiele brandstof. We vonden eigenlijk dat we het ons niet konden permitteren om een ziekenhuis te bouwen dat nog fossiele brandstof zou gebruiken.”De Groot vult hem aan: “Een ziekenhuis bouw je niet voor tien jaar, maar voor zeker veertig jaar. Daarmee tonen we denk ik ook aan de regio dat wij het een belangrijke positie vinden.”Het ziekenhuis heeft geen gasaansluiting meer en investeert in zonnecellen op het dak. Daarnaast werkt het met warmtekrachtinstallaties. “We hebben een architect uitgezocht die daar veel gevoel bij heeft. Er zijn de afgelopen jaren enorme sprongen gemaakt in de technologie en daardoor is het ook mogelijk om niet alleen elektrisch te rijden, maar ook om gewoon een ziekenhuis elektrisch te maken”, vertelt De Groot.Dat duurzaamheid centraal staat blijkt daardoor ook uit het ontwerp. Het plan is opgesteld zodat het in uiterlijk aansluit bij de locatie in het Reestdal. Volgens De Groot is er meer begroeiing en is een plan gemaakt voor duurzame afvoer van hemelwater. Ook het openbaar vervoer van- en naar het ziekenhuis wordt makkelijker. Zo wordt de afstand vanaf de bushalte korter dan nu het geval is bij het huidige Diaconessenhuis.Bij een aantal andere ziekenhuizen in Nederland, zoals in Sneek en Winterswijk, wordt geëxperimenteerd met het filteren van medicijnresten uit rioolafval. Na vragen bij de raadscommissie bleek dat Isala het principe voor het ziekenhuis in Meppel ook onderzocht heeft, maar er geen rugbaarheid aan wil geven. “Wat het betreft van medicijnresten ligt de winst vooral bij huishoudens, niet bij ziekenhuizen en wij hebben een keuze moeten maken. Het is niet haalbaar, want het levert te weinig op”, zegt Dillman.Het plan is samen met gebruikers ontworpen. Daarbij is onder andere met een kartonnen pilot, de zogenaamde mock-ups, gewerkt. Dat experiment is goed ontvangen, toch moest er nog wat verbeterd worden. “Zo merkten we dat de draaicirkel voor de bedden anders uit kwam en als je dan iedere dag aanloopt tegen een draaicirkel die niet goed ontworpen is, dan levert dat elke dag ergernissen op. En dit soort dingen haal je beter uit een nagebouwde situatie”, licht De Groot toe.De vergunning ligt ter inzage, de definitieve versie van het ontwerp is zo goed als rond. In 2021 start de bouw en in 2022 moet het dan allemaal in gebruik genomen worden.