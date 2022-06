Hoog bezoek in museum de Proefkolonie Frederiksoord

Drukte, gezelligheid en hoog bezoek in Museum de Proefkolonie in Frederiksoord gistermiddag. Daar werd namelijk een reünie gehouden van het kabinet Rutte 2. De voormalige bewindslieden genoten van koffie en een rondleiding, terwijl ze bij konden kletsen over de afgelopen jaren.

Museumdirecteur Peter Sluiter: "We hebben het bezoek onder de pet gehouden, want ze zaten niet te wachten op publiciteit tijdens het bezoek. Maar nu het achter de rug is mag iedereen het wel weten". De hooggeplaatste gasten kwamen rond 15.00 uur binnen en genoten eerst van een kopje thee of koffie. Ze werden bijgepraat over het museum, en de uitbreidingsplannen die er zijn.

Sluiter: "Daarna kregen ze een rondleiding door het museum, onder de bezielende leiding van Jan Mensink, de voormalige directeur van de Maatschappij van Weldadigheid. Daarna nog een hapje en een drankje in het Huygens Huys, en toen zat de gezellige middag er al weer op."

Voordeel voor museum

Het bezoek nam een verrassende wending toen bleek dat Ard van der Steur, voormalige minister van Justitie, allerlei paperassen, foto's en kaarten had meegenomen. "Hij heeft tegenwoordig een antiquariaat, en hij dacht dat het museum met deze spullen wel iets zou kunnen. We hebben ze nu in bruikleen, en gaan kijken of er delen bij zijn die we aan de collectie kunnen toevoegen", zegt de museumdirecteur.