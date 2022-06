Jaarmarkt Nijeveen: knalfeest met extra functie

Met een knaller werd de feestweek in Nijeveen gistermiddag afgesloten. Na drie jaar keerde de jaarmarkt terug, groter dan voorgaande jaren. Er waren 141 kramen, drie keer zoveel als enkele jaren geleden. Daar kwamen zo'n duizend bezoekers op af. En dat is belangrijk volgens de organisatie.

"Ja dit is echt fantastisch, een knalfeest", zegt organisator Rudi Timmerman. Hij is trots op de markt, vooral op de rodeo-stier. "We zochten een stukje hilariteit op de markt. Toen kwamen we op dit idee. We hebben dertien bekende inwoners ervoor gestrikt die met elkaar de competitie aangingen. Hier stond ruim 500 man te kijken, dus dit is zeker geslaagd."

Veel belangstelling is belangrijk voor Timmerman, want hij hoopt een hoger doel te bereiken. De markt moet nieuwe inwoners van Nijeveen, bijvoorbeeld uit de Randstad, meer betrekken bij het dorp. "Het doel is verbinding met Nijeveen", aldus Timmerman. "We hebben veel nieuwe inwoners. Die komen hier landelijk wonen, maar we moeten ervoor zorgen dat ze binding met het dorp krijgen."

Volgens Timmerman zijn de nieuwe buurgenoten niet altijd te porren voor vrijwilligerswerk. "Als je ze wat vraagt zeggen ze allemaal 'ik kan niet, heb geen tijd'. Wij Nijeveners zeggen altijd 'is goed' en doen dat gewoon. Mensen van buitenaf hebben daar wat moeite mee." Waar dat in zit? Mentaliteit, zegt Timmerman. "Dit moet je van huis uit mee krijgen. Ik geef het mijn eigen zonen ook mee dat ze mee moeten doen met het dorp. Niet de hele tijd op de telefoon of andere flauwekul."

Mond houden

Om verbinding te creëren presenteren lokale verenigingen zich, maar ook ondernemers uit de streek. Zoals wijnboer Peter Pels die tussen Nijeveen en Havelte druiven verbouwt. "Je moet mensen laten proeven en vertellen dat het uit de achtertuin komt. Dan vinden mensen het leuk en meestal ook lekker. Mensen kennen wel wijn, maar weten niet dat het ook in Drenthe gemaakt wordt", aldus Pels.