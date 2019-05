Naam vermoorde Hoogevener Marcel Hoogerbrugge op Muur tegen Geweld

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming is er ook bij. Hij schroeft een gedenkplaatje op de muur dat symbool staat voor alle slachtoffers van onopgeloste moordzaken. De andere naamplaatjes worden geplaatst door nabestaanden van slachtoffers van moord of doodslag.De 49-jarige Marcel Hoogerbrugge werd op 20 december 2017 dood gevonden in zijn bovenwoning aan de Dr. Anton Philipsstraat in Hoogeveen. Zijn ouders vonden de ex-militair, nadat ze al een paar dagen niks van hem hadden gehoord. Hij bleek met grof geweld om het leven te zijn gebracht.Als verdachte zit de 47-jarige Hala E. vast, die onlangs door Engeland is uitgeleverd. De oud-Hoogeveense is een bekende van Hoogerbrugge. Ze zal begin augustus voor het eerst in het openbaar voor de rechter in Assen komen.De naam van Marcel Hoogerbrugge is zaterdag de enige Drentse naam die wordt toegevoegd. De andere slachtoffers van geweld die ook een naamplaatje op de muur krijgen, komen uit andere delen van het land. Op de muur zijn ook de namen te vinden van de in 1993 vermoorde Andrea Luten uit Ruinen en van de in 2013 omgebrachte Kim Stoker uit Emmen en Annemieke van Dijk uit Roden . Kim en Annemieke werden beide door hun ex-vriend vermoord. Ook Nicky Verstappen en Meindert Tjoelker staan op de muur.De Muur wordt beheerd door de Stichting Herdenking Geweldsslachtoffers. Die houdt jaarlijks met nabestaanden een herdenking in mei. In november is er elk jaar een lichtjesavond met fakkeloptocht. De Muur tegen Geweld is in 2011 in De Stapel officieel onthuld door koningin Beatrix, nadat hij ooit eerder op een weiland in Elim was opgebouwd door boer Dirk Guichelaa r. Daar moest de muur weg, omdat hij er illegaal stond.