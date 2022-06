Kantoormeubelfabrikant Vepa breidt flink uit in Hoogeveen en Emmen

Kantoormeubelfabrikant Vepa gaat flink uitbreiden in Emmen en Hoogeveen. De fabriek in Emmen wordt 11.000 vierkante meter groter en in Hoogeveen wordt 9.000 vierkante meter bij gebouwd. De kosten bedragen 30 miljoen euro.

In Emmen wordt een nieuwe productie- en opslaglocatie gebouwd voor uitbreiding van de metaalproductie en een zogenoemd circulair centrum. De bouw is inmiddels begonnen. In Hoogeveen gaat het om productieoppervlakte. Daar wordt eind dit jaar begonnen. Halverwege volgend jaar moet alles af zijn.

Meubels krijgen tweede leven

Vepa, dat in 2018 werd uitgeroepen tot Drentse Onderneming van het Jaar, houdt zich al jaren bezig met duurzaamheid. "In Emmen gaan we onze metaalproductie uitbreiden en ons nieuwe circulair centrum realiseren, waar we meubilair revitaliseren, renoveren, demonteren en opslaan. We bundelen middelen en expertise en geven meubels op deze manier een tweede leven", zegt directeur Janwillem de Kam.

Het nieuwe centrum komt op de plek waar nu het GreenField, de circulaire tuin en de voedseltuin was. De Kam: "Ons nieuwe GreenField gaan we realiseren op de aangekochte 30.000 vierkante meter die grenst aan het bestaande perceel. De nieuwbouw gaat dus niet ten koste van onze maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheidsdoelstellingen. De Stichting Voedseltuin Emmen, die via de Voedselbank Zuidoost Drenthe zo'n zeshonderd gezinnen van een voedselpakket voorziet, krijgt in nauw overleg met de betrokkenen een nieuwe plek."

Wethouder Guido Rink van de gemeente Emmen is blij met deze ontwikkeling: "Door actief samen te werken met bedrijven laten we onze regionale economie groeien en zorgen we voor nieuwe ontwikkelingen. Dit levert weer nieuwe banen op. En deze groei komt ten goede aan velen. Vepa stelt wederom ruimte beschikbaar aan de Stichting Voedseltuin. Deze moestuin gaat vele gezinnen in Emmen en omstreken via de voedselbank voorzien van eten, alles supergezond en puur van Drentse bodem. Een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen door Vepa."