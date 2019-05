Bayer Leverkusen geïnteresseerd in Ajacied Sinkgraven

Dat meldt De Telegraaf . Sinkgraven en Bosz werkten samen in het seizoen 2016-2017, waarin de Amsterdammers de Europa League-finale haalden (2-0 verlies tegen Manchester United). Middenvelder Sinkgraven werd onder Bosz omgevormd tot linksback. Volgens Bosz kan Sinkgraven op de linksbackpositie de wereldtop halen.Volgens De Telegraaf zou Leverkusen niet diep in de buidel hoeven te tasten om Sinkgraven in te kunnen lijven. De Drent heeft nog maar een éénjarig contract. Bovendien zou de Amsterdamse clubleiding hem ook een transfer gunnen. Het is niet bekend wat voor bedrag Ajax verlangt.Sinkgraven groeide op in Meppel en speelde daar voor Alcides. Daarna werd hij gescout door sc Heerenveen. In januari 2015 werd hij voor 7 miljoen euro gekocht door Ajax, maar in Amsterdam groeide hij, mede door blessureleed, nooit uit tot een vaste waarde. Afgelopen december maakte Sinkgraven voor het eerst weer minuten, na een jaar geblesseerd te zijn geweest.De Drent kwam 86 keer uit voor Ajax en wist daarin één keer te scoren. Dit seizoen werd hij met de Amsterdammers landskampioen, won hij de KNVB Beker en bereikte hij op dertig seconden na de finale van de Champions League. Sinkgraven kwam tot negen competitieduels. In de Champions League deed hij mee in de kwartfinale tegen Juventus en in de halve finale tegen Tottenham Hotspur