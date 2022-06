Medewerker sanitairzaak drukt ton achterover: ‘Ik zat erin en kon niet meer stoppen’

Een 33-jarige man uit Borger is voor het achteroverdrukken van ruim 100.000 euro van zijn werkgever door facturen te vervalsen veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur. De man was werknemer van een bedrijf in sanitair in Groningen. De rechter vindt verduistering in dienstverband en vervalsing bewezen.

De oorzaak was een gokverslaving, zei de man tegen de politierechter in Groningen. Hij had grote schulden en hoopte met één overboeking wat druk van de ketel te halen. "Ik dacht dat het bij die ene keer zou blijven, maar ik zat er in en kon niet meer stoppen." De fraude begon in april 2019 en duurde ruim een jaar. De man stelde de facturen op en veranderde het rekeningnummer van het bedrijf in zijn eigen rekeningnummer. Ongemerkt stortten de klanten het factuurbedrag op de bankrekening van de medewerker.

Mocht nog blijven werken

De man liep ruim een jaar later tegen de lamp. De klanten klaagden over aanmaningen die zij onterecht ontvingen. Ze hadden immers betaald en wilden niet als wanbetaler weg worden gezet. Toen bleek pas dat het geld naar een verkeerde rekening was gegaan. De medewerker werd op het matje geroepen. Er zou ruim 20.000 euro zijn weggesluisd. De werkgever besloot de medewerker in dienst te houden, zodat hij het schadebedrag terug kon betalen.

Fraude ging door

Dit dienstverband duurde nog eens drie maanden. Toen kwam de eigenaar van de zaak erachter dat het schadebedrag veel hoger lag. Bovendien was de medewerker niet gestopt met dit verwerpelijk gedrag. Hij kon alsnog vertrekken. De rechter noemde het niet direct ontslaan van de frauderende werknemer 'nobel', maar ook onverstandig. "Hierdoor bleef de fraude voortduren."