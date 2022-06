Met het hoofd al in Canada maar met zijn hart bij demonstrerende collega's: 'We zijn het zo zat'

Onmacht

Door zijn toekomstplannen zou je denken dat Rijfkogel de protesten van vandaag misschien niet meer zo interessant vindt. Maar zijn hart is absoluut bij zijn demonstrerende collega's in Stroe. "Het voelt voor iedereen als onmacht. Daarom zijn we vandaag op pad", legt de jonge boer uit. Volgens hem zijn de boeren over het algemeen individueel en op zichzelf aangewezen. "Maar op deze manier span je toch wat samen. Om maar te laten zien: dit kan niet langer. Er moet wat gebeuren."

Wat hem het meest dwarszit bij het boeren in Nederland? "Dat je totaal niet weet waar je aan toe bent", steekt Rijfkogel van wal. "Er is geen duidelijkheid. Je kunt nergens naar toewerken. En als je dan ergens naartoe hebt gewerkt, dan kan het over een paar jaar weer anders zijn. Ik ben er klaar mee en nu nog jong. Dus ik ga ergens heen waar het wel kan."

Het beloofde land

Die plek is voor Rijfkogel, zijn vrouw en twee jonge kinderen dus Canada. "Tuurlijk, ook daar zal er wel wat zijn", antwoordt hij op de vraag of daar echt alles beter is. "Maar de algemene tendens is beter. We zijn er geweest, en als je daar met mensen praat dan zijn ze blij met dat je boer wilt zijn. Zij hebben dat voedsel nodig."

Volgens de jonge boer zit er ook verschil in hoe de Nederlands en Canadezen omgaan met het voedsel dat de boeren produceren. Volgens Rijfkogel is de Canadees veel trotser op het voedsel dat gemaakt wordt in eigen land. "Een Canadees koopt in principe alleen producten uit Canada als ze de kans hebben. Hier gaat de consument voor het goedkoopste, het maakt ze niet uit waar het vandaan komt."

Tijdelijk onderdak

Begin verkocht Rijfkogel zijn melkveehouderij in Dalerpeel en sindsdien woont hij samen met zijn gezin in een tuinhuis op het erf van zijn ouders in Nieuwlande. "Tot we een nieuwe locatie hebben in Canada", lacht hij terwijl hij door het knusse huisje loopt.

Het gezin wordt in hun zoektocht geholpen door Interfarms uit Veeningen, een bedrijf dat gespecialiseerd is in boeren die emigreren. "We zitten nu middenin het traject van de aanvraag voor een visum. Als dat een beetje snel gaat hoop ik er binnen een half jaar te zijn", blikt Rijfkogel vooruit.

'Dit is mijn leven'

Huis, haard en vrienden en bekenden achterlaten voor een heel nieuw avontuur in het buitenland klinkt voor sommigen heel rigoureus. Voor deze jonge boer is het de enige mogelijkheid, want een leven zonder boeren kan hij zich absoluut niet voorstellen.