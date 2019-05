'Wilsters flappen was een lucratieve bezigheid'

“In ieder geval iets dat onze voorvaderen met verve beoefenden,” glimlacht Luning. “Want het was een lucratieve bezigheid. Als grote scharen trekvogels ons land bezochten, kwamen de jagers in actie met alle mogelijke vanginstallaties. Dan waren de kooikers, stikkers en de flappers druk in de weer. Ook de goudplevier, in de noordelijke provincies 'wilster' genoemd, deed op zijn trektochten Drenthe aan. Goudplevieren werden van oudsher vooral met slagnetten gevangen en dat heet flappen.”Het vangen van goudplevieren of wilsters speelde zich af in een open graslandgebied, weet Luning. “Daar werd een net van ongeveer 4 bij 24 meter haaks op de wind gelegd. De 'flapper' zat achter een primitief schuilzeil en bediende met de treklijnen het net en de wip. Op de wip was als lokvogel een levende goudplevier gebonden.Trok de flapper aan de wip-lijn, dan begon de vogel te fladderen. Bij gebrek aan levende goudplevieren werden opgezette of van hout gemaakte lokvogels bij het net geplaatst. Overvliegende soortgenoten wilden neerstrijken bij hun betrouwbaar uitziende collega’s. Daarbij passeerden ze het net dat op het juiste moment over de invallende wilsters neerviel. Geflapt!”Op 11 januari 1889 werd in een woonscheepje in De Groeve geboren: Klaas, zoon van Coenraad Vos en Magdalena Kanon. Als beroep geeft de vader vogelvanger op. Hun domicilie is Foxhol en daar oefenen achttien leden van de familie gedurende een eeuw het vogelaarberoep uit.“Je kunt er vanuit gaan dat rond het einde van de 19e eeuw tenminste vier gezinnen in de herfst en het voorjaar in het dal van de Hunze leven van de vogelvangst", vertelt Luning. "Dat men niet echt honkvast was bewijst Coenraad Vos die we in 1888 met zijn scheepje aantreffen in Tjietjerkstradeel om daar zijn geluk te beproeven. Als in mei 1896 het vogelen voorbij is, liggen Romke de Jong en Annegien Vos met hun scheepje in Valthermond en leven ze tijdelijk van de visvangst.”In de archieven stuit Luning ook op Jan Eisses te Onnen. “Hij is boer, visser, mollenvanger, eierzoeker en wilsterflapper. Hij vangt de vogels in de Onnerpolder. Hij is een van de weinigen die tussen 1906 en 1960 aantekeningen maakte over zijn vangsten. De invloed van het weer en het al of niet doortrekken van de vogels bepaalde of er veel of weinig werd gevangen. Vangsten van zeventig tot zelfs 170 vogels per dag waren niet ongewoon. Als de wilsters duur waren ontving hij 50 cent per stuk van de poelier. Dat was een welkome aanvulling op zijn inkomen.”Onder invloed van de publieke opinie komt het doden van grote aantallen vogels met slagnetten steeds meer onder druk te staan. In 1978 wordt het vangen en doden van goudplevieren met slagnetten verboden. Luning: “Wilsters worden tegenwoordig nog wel geflapt, maar alleen om ze te ringen voor onderzoek. Degenen die dit ringen verrichten moeten beschikken over een vergunning. Ze houden hiermee ook de bijna vergeten kunst van het flappen levend.”