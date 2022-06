Meiny Bakker (79) bevangen door trekkervirus: 'Is als postzegelverzameling'

Inmiddels heeft hij ook zijn oog al laten vallen op het merk Leyland. "Daar zijn ook weer zo'n tien tot twaalf generaties van. Kan ik weer jaren vooruit", knipoogt Bakker.

Zijn vrouw Greet laat doorschemeren dat ze aan de ene kant niet de grootste voorstander is van de hobby van haar man. "Maar hij is leuk bezig. Misschien wat te veel." Meiny weet het maar al te goed. Hij herinnert zich nog dat hij eens zijn nieuwste aanwinst presenteerde aan Greet. "Nou, zei ze, ik had liever een elektrische fiets gehad."

Paar pannen soep

Sinds tien jaar houdt de familie Bakker open dagen tijdens de Pinksterdagen. "Regelmatig kwamen er al mensen langs om de trekkers te bekijken. Vandaar dat we besloten om de boel een paar dagen per jaar open te gooien." Door de jaren heen liep de belangstelling steeds verder op. Tijdens de open dagen ontbreekt het tegenwoordig niet aan een luchtkussen of een kopje koffie.

Voor bezoekers die van over ver komen, bereidt Greet altijd een paar pannen soep. Entree wordt er niet gevraagd. Wel staat er altijd een collectebus op tafel. De opbrengst gaat naar KWF Kankerbestrijding. Volgens haar was de bus dit jaar goed voor een bedrag van bijna 1.000 euro.