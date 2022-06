Sjaan op de Baan #1: Sjaan is terug!

Sjaan is weer terug op de baan! Na haar kennismaking in 2019 gaat Sjaan dit jaar weer met volle teugen genieten van de TT in Assen.

In de eerste aflevering blikken ze nog even terug op de vorige afleveringen, maar kijken ze natuurlijk vooral vooruit. Dat doen ze bij de bekende TT's, net buiten het circuit. Ook nemen ze alvast een kijkje op TT-camping Jan en Bertha en laten ze een TT-tattoo zetten. Zo'n tattoo kun jij natuurlijk ook krijgen, maar dan moet je Sjaan even tippen waar ze heen zou moeten. Dat kan onder de YouTube-video of op Facebook.