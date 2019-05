Emmen opent vijfde taalpunt in Emmer-Compascuum

Mensen die laaggeletterd zijn kunnen bij zo'n taalpunt terecht voor hulp bij het beter leren lezen en schrijven.In de gemeente Emmen is één op de zes mensen laaggeletterd. Om dat aantal naar beneden te krijgen is in Emmen het project 'Emmen Telt mee met Taal' op touw gezet. In dat project werken de verschillende bibliotheken, de Stichting Lezen & Schrijven, het Drenthe College, de Emco-groep en welzijnsorganisatie Sedna samen. Ook veel vrijwilligers zijn erbij betrokken.Wethouder Robert Kleine van de gemeente Emmen opende gistermiddag het nieuwe taalpunt in de bibliotheek van Emmer-Compascuum.Ook in de bibliotheken van Emmen, Klazienaveen en Nieuw-Amsterdam zit een taalpunt. Het vijfde taalpunt is bij de Emco-groep in Emmen.