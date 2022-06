Sporthallen Westerbork en Ruinen klaar voor noodopvang asielzoekers

De bedden zijn opgemaakt en de wasmachines besteld. Deze week worden twee sportzalen in Westerbork en Ruinen omgebouwd tot tijdelijke opvang voor asielzoekers. Samen bieden ze onderdak aan 150 mensen uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel.

In de sporthal de Börkerkoel in Westerbork zijn tien vrijwilligers hard aan het werk. Er worden bedden in elkaar gezet, met matrassen gesleept, en kussens van slopen voorzien. "Het gaat gelukkig lekker vlot," zegt vrijwilliger Emmy terwijl ze een laken rechttrekt.

Bed, bad en brood

Ook in Ruinen wordt de gymzaal klaargemaakt. Van 29 juni tot en met 13 juli kunnen vijftig mensen in stapelbedden terecht. "Het gaat echt om noodopvang," vertelt Hilda Teijema, projectleider bij gemeente De Wolden. "Qua ruimte stelt het niet veel voor. Het is bed, bad en brood. Dus of het echt geschikt is? Ja, voor deze twee weken. Maar langer is het zeker geen goede oplossing."

Voor zover dat kan proberen de organisatoren er toch een fijne plek van te maken. In de kantine van de aangrenzende voetbalvereniging in Ruinen kunnen mensen straks eten. Handdoeken en verzorgingsproducten zijn besteld bij winkels in het dorp.

'Jammer dat het zo moet'

Ook in Westerbork haalt de organisatie veel spullen bij lokale ondernemers. Maar eerste zorg is het gereed maken van de slaapplek. Honderd bedden staan opgesteld in lange rijen in de grote sporthal. "Veel privacy is er niet," zegt vrijwilliger Arie de Bruijn. Hij probeert een dekbed in een hoes te stoppen. Peinzend zoekt hij de opening in het laken. "Ik hoop dat mensen wat rust kunnen vinden. Maar honderd man in een zaal is nogal wat. Het is jammer dat het zo moet."

Na twee weken zullen andere veiligheidsregio's de opvang regelen. Totdat er een structurele oplossing is. "Het is triest dat het zo moet," vindt vrijwilliger Arie. "Aan de andere kant is het mooi dat we dit kunnen bieden." Hilda Teijema hoopt dat er snel duidelijkheid komt. "Want dit is voor niemand een perfecte locatie om te zijn."